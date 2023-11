Vijolice čakajo na pomlad, Šeško bi v Leipzigu zacvetel že pozimi

Povratek v klubske sredine in nadaljevanje državnih prvenstev je razveselil predvsem Olimpijo in Celje, po derbiju kroga so težave za Maribor in Anteja Šimundžo očitne predvsem v napadu. Olimpijo čaka nadaljevanje evropske jeseni, v Ljubljano prihaja Lille, na tujih zelenicah sta navdušila Liverpool in City, derbi della Italia nekoliko manj. Jaka Bijol je iz dvoboja z robustnim Romelujem Lukakujem odnesel nekaj modric, predvsem pa dragocene izkušnje, v tokratnem podkastu VAR pa analiziramo tudi preostanek dogajanja na domačih in evropskih nogometnih zelenicah.

»Oba trenerja sta bila po tekmi prepričana, da bi lahko prišla tudi do zmage, zato je bil remi verjetno kar pravšnji izid. Spet je bilo nekaj zanimivih situacij z nedosojenimi enajstmetrovkami, dejstvo je, da je v lovu za prvaka z delitvijo točk manj zadovoljen Maribor,« o povratku Šimundže na Fazanerijo pravi Jernej Suhadolnik.

Motivirani Celjani po izpadu iz pokala lahko vso energijo usmerijo v DP. FOTO Jože Suhadolnik

Znova se je pokazalo, da je Maribor brez razpoloženega in učinkovitega napadalca težko konkurenčen najboljšim in priložnosti ne spreminja v zadetke. »To je naloga za januar in februar, Šimundža bo moral poiskati rešitev. Razlika je velika, ni pa še prevelika. Vijolice cvetijo spomladi, a to so le floskule, Maribor čaka veliko dela,« enostavne rešitve za strelske težave Štajercev Suhadolnik ne vidi.

Na drugi strani je Olimpija nadaljevala, kot je pod Zoranom Zeljkovićem tudi začela. Z ne ravno prepričljivo igro, a z bolj trdno obrambo, razpoloženim Denisom Pintolom in dvema zadetkoma, ki sta prinesla dokaj rutinirane tri točke. Za zmaje bo zanimiv četrtkov večer, ki prinaša gostovanje francoskega velikana Lilla v Stožicah. Na generalki so četrtkovi gostje premagali razglašeni Lyon (ki je v finančnih težavah), a Olimpija na igrišče ne bo šla z dvignjeno belo zastavo, je prepričan Suhadolnik: »Ne vidim razloga, zakaj Olimpija ne bi bila dobra proti Lillu. Težko je rezultatsko karkoli pričakovati, vse razen poraza bi bil uspeh, so pa evropske tekme najboljša možna izložba za Olimpijine nogometaše. Prestopni rok je vse bližje.«

Liverpool se vzpenja in topi razliko

City in Liverpool sta uprizorila pravi derbi kandidatov za angleški naslov - trd, kvaliteten, hiter in napet do zadnjega žvižga. FOTO: Darren Staples/AFP

Na tujih nogometnih zelenicah je bil minuli konec nogometa v ospredju derbi Manchester Cityja in Liverpoola, ki se je razpletel z zanimivim remijem z 1:1. Liverpool je odnesel celo kožo z Etihaada in znova navdušil z igro, podobo je skazila le napaka vratarja Alissona, po kateri je Erling Haaland pospravil žogo v mrežo za svoj 50. gol v premier ligi. »Liverpool na igrišču raste iz tekme v tekmo, glede igre še celo bolj kot rezultatsko. Težka obdobja so za njim, na drugi strani pa tudi trenutni City morda ni tako zelo zvezdniški, ko je bil kakšno sezono nazaj. Obe ekipi sta v vzponu, razlike pa so manjše in remi ni nobeno presenečenje,« ocenjuje Suhadolnik.

Pep Guardiola je pri Cityju nadzor nad potekom srečanja s posestjo žoge zamenjal za bolj neposreden pristop, o čemer najbolj nazorno priča zelo prodorni Jeremy Doku, ki namesto Jacka Grealisha navdušuje na levem krilu. »Grealish po mojem mnenju dobiva celo preveč pozornosti, njegova preigravanja in podaje grejo v širino, skoraj nikoli pa naprej, ne ustvarja priložnosti. A je Anglež in bil je drag, zato tudi igra,« dodaja Suhadolnik.

Bundesliga razkriva, da je Danska še daleč

V Nemčiji sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl s klopi pospremila poraz Leipziga proti Wolfsburgu, ki po besedah komentatorja nazorno priča o kakovostnem razkoraku med reprezentancama Slovenije in Danske, ki sta si na štadionu Parken pred dobrim tednom dni stali naproti: »V konici napada Wolfsburga je igral Jonas Wind, pri Leipzigu pa Yussuf Poulsen, pa sploh nista udarna aduta danske reprezentance, tisti igrajo v premier league. Medtem pa naš čudežni deček ni mogel niti vstopiti na zelenico.« Boljši časi se Šešku morda obetajo že jutri, v ligi prvakov bo Leipzig gostoval pri Cityju: »Upam, da je trener hranil Šeška za ligo prvakov in bom zelo presenečen, če ne bo začel v prvi postavi, potem pa je na njem, da to priložnost čim bolje izkoristi. Šeško je po številu golov na minuto igranja v evropskem vrhu in vsakič, ko izkoristi priložnost, bo bližje temu, da koga izrine iz prve enajsterice.«

Dvoboj z Romelujem Lukakujem je dragocena izkušnja za Jako Bijola - morda se bosta pomerila tudi v Nemčiji ... FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

V zadnjem delu tokratnega podkasta VAR izveste tudi, kako se je Jaka Bijol kosal z robustnimLukakujem, zakaj je bila zmaga Jana Oblaka in Atletica proti Mallorci vredna zlata, za konec pa še nekaj uporabnih nasvetov glede nakupa vstopnic za slovenske tekme na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V naslednji epizodi prihodnji ponedeljek vas čaka tudi podrobna analiza slovenskih tekmecev na težko pričakovanem euru.