V derbiju bivših učinkovita Olimpija razveselila Zeljkovića

V zaključku jesenskega dela 1. SNL so vodilni Celjani brez težav opravili z Aluminijem (3:1), Olimpija jim je odgovorila s štirimi goli in zanesljivo zmago v Kopru (4:2). Na Bonifiki se je taktični načrt proti nekdanji ekipi Zoranu Zeljkoviću odlično izšel, zadnjo besedo v 19. kolu bo imel danes Maribor, ki gostuje pri Radomljah.

Trener gostov Zeljković je proti nekdanji ekipi poskusil s podobnim taktičnim načrtom kot na večnem derbiju v Mariboru, le da s precej boljšo izvedbo na terenu. Koper se je v prvih minutah postavil visoko in izvajal pritisk na zadnjo vrsto Olimpije, ob visokem ritmu igre je prvi gol padel po nespametni napaki Ahmeda Ankraha, ki je žogo z roba kazenskega prostora izbijal proti svojemu golu in naravnost v noge razpoloženega Raula Alexandra Florucza (2 gola in asistenca), ki je odigral najboljšo tekmo v dresu Olimpije. Avstrijec je z dobrim strelom po tleh matiral Jana Koprivca.