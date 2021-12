V Slovenijo priteklo nekaj izkušenj in šest milijonov Uefinih evrov

V nadaljevanju preberite:

Kaj razkriva analiza letošnjih nastopov slovenskih klubov v Uefinih nogometnih pokalih? Kot zadnja se je poslovila Mura, že prej so končali Olimpija, Maribor in Domžale. Preverite, koliko so zaslužili posamezni klubi in na kakšen način je Slovenija prišla do šestih milijonov evrov. Mura je prispevala največ točk tudi za skupni koeficient točk, ki so Sloveniji zagotovile, da bo ohranila najmanj 31. mesto na Uefini lestvici še najmanj dve sezoni.