V slovenski skupini danes veliki slovanski derbi

V zadnjih dneh na Slovaškem močno odmeva dogajanje okrog Petre Vlhove, najboljše smučarke zadnje zime. FOTO: Matej Družnik/Delo

Slovaška se v zadnjih tednih še predvsem bori z virusom, ki se je še krepko bolj naselil med ljudstvo kot pri nas, toda zadnji dnevi so silno živahni tudi na področju športa: v nogometu, alpskem smučanju in kolesarstvu.Pri slednjem, ki pod Tatrami dosega podobno priljubljenost kot v lanskem poletju pri nasše noče razkriti uganke o nadaljevanju športne poti. Po koncu zgodovinske sezone za slovaško alpsko smučanje in prvim velikim kristalnim globusomse je zakuhalo v javnosti ob objavi pogovora v italijanskem tisku z njenim trenerjemOmenil je njeno svojeglavost in trmo, besede so na Slovaškem naletele na izjemen odmev in tudi namige, da bi v naslednji zimi Magoni lahko postal trener njene največje tekmice v zadnjem boju za kristalni globusDanes zvečer pa v skupini, v kateri se tudi Slovenija bori za odhod na svetovno nogometno prvenstvo 2022, Slovake čaka velika predstava z Rusi. Ni si težko predstavljati, da bi v zadnjem desetletju pričakovanje takšne tekme botrovalo evforiji po vsej državi, zdaj pa je očitno povsem drugače.Slovaška namreč v prvih dveh kvalifikacijskih preizkusih ni upravičila pričakovanj javnosti, na Cipru (0:0) in doma z Malto (2:2) je osvojila le po točko, skrb zbujajoča je bila predvsem ta zadnja domača predstava, ko so Maltežani v Trnavi vodili že z 2:0 ... Na naslov selektorjase je vsul plaz kritik. Ta pa se je branil, da ima njegovo moštvo več težav proti manj kakovostnim tekmecem, ter napovedal, da bo že drevi (Trnava, 20.45) drugače. Toda na dan tekme iz njegovega tabora ni prišla dobra novica: prvi vratar(Newcastle United) zaradi zdravstvenih težav še ni nared za tekmo.Z Rusi so se slovaški nogometaši nazadnje pomerili na euru 2016 in jih takrat premagali z 2:1 (). Toda tista slovaška izbrana vrsta, ki se je uvrstila v osmino finala in tam pač izgubila s favorizirano Nemčijo, je bila na precej višji ravni od te v zadnjih dneh ...