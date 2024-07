V Splitu znova poletna evforija, a z razlogom, prišel je Ivan Rakitić

V Dalmaciji in Splitu je vse po starem. Že tako neznosne poletne temperature še bolj dviguje nogometna evforija, ki je minuli konec tedna dobila nov vrhunec. V Split je »priletel« Ivan Rakitić in sprožil nepopisno navdušenje med privrženci Hajduka, ki jih tudi v Sloveniji ni malo. »Raketo« je na Poljudu pričakalo na tisoče navijačev.

»Če bi mi nekdo pred tremi meseci rekel, da se bo zgodilo to, ne bi verjel. Sem Hrvat, meni je Hrvaška vse in z leti sem se začel povezovati s tem okoljem. Začutil sem, da me Hajduk želi in to je bilo jasno od od prvega dne. Naredil bom vse, da pomagam klubu, mestu in državi. Komaj čakam, da zaigram. Gremo tekmo za tekmo in ne želim razmišljati, kaj bo čez devet mesecev,« je »zakuril« navijače 36-letni Rakitić, ob slavnem trenerju, nekdanjem italijanskemu reprezentantu in zvezdniku Milana Gennaru Gattusu Hajdukov drugi veliki kapitalec. Pri Hajduku upajo, da bo ostal še en velikan, ki se jim je pridružil minulo sezono, Ivan Perišić.

Hajduk je po razočaranju v minuli sezoni znova izpeljal prenovo v vodstvenem kadru, kjer je vajeti športnega direktorja prevzel nekdanji igralec in reprezentant Nikola Kalinić. Ujel je velikega asa, ki je v svoji izjemni igralski karieri na klubski ravni osvojil vse, kar je bilo mogoče. Na reprezentančni pa je bil prav tako eden od simbolov največjih hrvaških uspehov. Najslavnejše obdobje je Rakitić preživel pri Barceloni in bil ob boku Lionela Messija, Neymarja ter Luisa Suareza eden od nepogrešljivih igralcev v zadnjem slavju katalonskega velikana v ligi prvakov leta 2015. Med drugim je v Švici rojeni Rakitić v finalu proti Juventusu ob zmagi s 3:1 zabil prvi gol (strelca za Barcelono sta bila še Suarez in Neymar, za Juventus pa Alvaro Morata).

Gennaro Gattuso bo imel na voljo zvezdniško zasedbo. FOTO X

Rakitić je izjemno kariero začel pri Baslu, od koder je šel v Nemčijo k Schalkeju, potem pa v Sevillo, kjer je v dveh obdobjih preživel kar sedem sezon. Za Barcelono je v letih 2014 do 2020 igral 200 tekem in dosegel 25 golov.

V minuli sezoni je igral v Savdski Arabiji za Al-Shabab, kjer je letno zaslužil 16 milijonov evrov. Pri Hajduku bo njegova letna plača znašala le 600.000 evrov.

Ivan Rakitić je že od leta 2013 poročen z Raquel Mauri, ki jo je spoznal v Sevilli, s katero imata dve hčerki.