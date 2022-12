V Stožicah brez golov, Olimpija trdno na vrhu

Nogometaši Olimpije in Celja so v tekmi 18. kroga lige Telemach igrali neodločeno 0:0. V zadnji tekmi 18. kroga sta se pomerili moštvi, ki sta bili pred tem krogom na prvem in drugem mestu.

Celjane so na drugem sicer vmes ujeli nogometaši Mure, Olimpija pa je pred zadnjima krogoma v koledarskem letu lovila še večjo prednost pred zasledovalci. Na koncu je ob neodločenem izidu brez zadetkov točkovna razlika med kluboma ostala enaka (13 točk), Celjani pa so spet drugi.

Domače ekipe tokrat ni vodil španski strateg Albert Riera, ki je zaradi kazni rumenih kartonov dobil eno tekmo prepovedi in je bil le na tribuni. Za glavnega sodnika današnje tekme Roberta Ponisa pa je bil to tudi zadnji obračun, ki ga je vodil v prvoligaški konkurenci.

V prvem polčasu je bila igra predvsem taktična in z malo priložnostmi. Bolje so začeli domači, toda prave nevarnosti za vratarja Celja Matjaža Rozmana ni bilo. Le na začetku je ob predložku Svita Sešlarja s kakšnih sedmih metrov močno z diagonalnim strelom udaril Mustafa Nukić, žoga pa je poletela blizu vratnice z igrišča.

Celjani pa so začeli bolj zadržano, pozneje pa stopnjevali ritem. V drugem delu prvega polčasa in pred odmorom so bili precej aktivnejši, najbolj pa Aljoša Matko, ki je imel dve lepi priložnosti, a je prvič žogo poslal tik ob vratnici, domači vratar Matevž Vidovšek pa je nato še pravočasno stekel iz gola in mu zaprl prostor.

V drugem polčasu je bilo razmerje moči podobno. Domači so začeli bolje, ko je zapretil Rui Pedro, potem pa so bili spet nekoliko boljši Celjani. Mark Zabukovnik je po prodoru slabo podal v sredino, najlepšo priložnost za celjsko vodstvo pa je zapravil Lovro Bizjak v 58. minuti, ko se je povsem sam znašel pred golom Olimpije, a z dveh metrov zadel le vratnico.

Olimpija ostaja prva na lestvici. FOTO: Leon Vidic

Do konca tekme si nato nobena od ekip ni pripravila resnejše priložnosti, ki bi lahko pomenila spremembo izida. Ljubljančani pa so zanesljivo nadzirali potek tekme in prišli do točke, s katero so ohranili razmerje moči na vrhu lestvice in imajo po 18 krogih že 44 točk. V naslednjem krogu bodo Celjani igrali v gosteh pri Domžalah 7. decembra, dan pozneje bodo Ljubljančani gostili Muro.

Izidi 18. kroga:

Gorica - CB24 Tabor Sežana 1:1 (0:1)

Maribor - Bravo 3:0 (3:0)

Kalcer Radomlje - Domžale 0:2 (0:0)

Koper - Mura 0:0

Olimpija - Celje 0:0