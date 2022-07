V Stožicah brez tekme, Olimpija je še v Luksemburgu

Nedeljski derbi 1. kola v 1. SNL med Olimpijo in Muro je vprašljiv. Evropska tekmeca se bosta zaradi zapleta Ljubljančanov pri vrnitvi v Slovenijo najbrž pomerila v kakšnem drugem terminu. Zeleno-beli so namreč obstali v Luksemburgu, potem ko je prišlo do zapletov pri organizaciji vrnitve, ker se je tekma zavlekla v podaljšek, zaradi česar Ljubljančani niso mogli odpotovati v Slovenijo.

Razlog je bil enostaven. Letališče se je ob 23. uri zaprlo, zato je bil čarterski let odpovedan, danes pa ni bilo mogoče najeti letala. Zeleno-bela odprava, ki se po golu Gorana Milovića za zmago z 2:1 lahko veseli vsaj napredovanja v 2. kolo kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerem bodo Ljubljančani v četrtek v prvi tekmi 2. kola gostovali pri romunski Sepsi iz Sfantu Gheorgheja, se bo v Ljubljano vrnila šele jutri. Zato je Olimpija pri Nogometni zvezi Slovenije zaprosila za preložitev nedeljske tekme, ki bi se morala začeti ob 20.15. Pri NZS še odločajo o tem, ali naj ugodijo prošnji ljubljanskega kluba.

Medtem se Ljubljančani tudi igralsko dopolnjujejo. Po dveh Portugalcih bo za zeleno-bele igral tudi obrambni zvezni igralec z avstrijskim državljanstvom Pascal Juana Estrada. Dvajsetletnik je bil član mlajše selekcije angleškega Wolverhamptona, s katerim pa se ni dogovoril za podaljšanje pogodbe.