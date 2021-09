V Tokiu spustili zastor tudi paralimpijci

Zaključna slovesnost je bila sproščena in barvita

Zaključna slovesnost v Tokiu. FOTO: Philip Fong/AFP

Danes so se v Tokiu končale paraolimpijske igre. Na največjem tekmovanju za športnike invalide je od 24. avgusta sodelovalo več kot 4000 športnikov, med njimi tudi sedem slovenskih. Slovenija je na igrah osvojila dve medalji. Naslednje poletne paraolimpijske igre bodo v Parizu 2024.Danes zvečer po lokalnem času se je končal festival športa; skupaj z olimpijskimi igrami je bila Japonska mesec in pol v središču svetovnega športnega dogajanja. Na olimpijskem štadionu v Tokiu je danes tudi ugasnil paraolimpijski ogenj. Spet ga bodo prižgali pred naslednjimi igrami, ki jih bo zaradi prestavljenih tokijskih že čez tri leta namesto čez štiri gostil Pariz.Zaključna slovesnost je bila, kolikor je bilo mogoče zaradi strogih koronskih ukrepov v Tokiu, sproščena in barvita. Številni športniki so sicer že pred koncem zapustili paraolimpijsko vas, saj zaradi letošnjih pravil ne smejo ostati do konca, potem ko končajo tekmovanja. V slovenski ekipi v Tokiu je od športnikov le še. Mladi plavalec, ki je letos prvič nastopil na tako velikem tekmovanju, je bil tako tudi slovenski zastavonoša.Na slovesnosti so predali zastavo Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) naslednjim gostiteljem Francozom, ob koncu prireditve, na kateri ni manjkalo umetniških in plesnih vložkov, pa so ugasnili paraolimpijski ogenj in tako simbolično končali 12-dnevno športno dogajanje v japonski prestolnici.Slovenski športniki so igre končali z dvema medaljama, obe je osvojil strelec. Poleg njega in Žnidaršiča Svenška so v Tokiu nastopili še drugi strelecatletkolesarlokostrelecin namiznoteniški igralec