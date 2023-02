V Turčiji odpovedali vse tekme, počiva tudi slovenski reprezentant

Zaradi posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, so v Turčiji odpovedali vse nogometne tekme, ki so bile načrtovane v teh dneh. Potres z magnitudo 7,8, ki je danes prizadel območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po najnovejših podatkih zahteval več kot 2600 žrtev.

Zajc in Balkovec

»Vse načrtovane tekme bomo prestavili na poznejše datume,« je sporočila turška nogometna zveza TFF. Za danes so bile načrtovane tri prvoligaške tekme, tudi dvoboj drugouvrščenega Fenerbahčeja, za katerega igra slovenski reprezentant Miha Zajc, in Konyasporja. V prvi turški ligi od Slovencev igra tudi Jure Balkovec za Alanyaspor.