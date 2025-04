Valencia premagala Real Madrid na Santiagu Bernabeuu

Nogometaši Valencie, ki se že celotno sezono borijo za obstanek v elitni španski ligi, so v 30. kolu prvenstva na štadionu Santiago Bernabeu premagali Real Madrid z 2:1. Za aktualne evropske in španske prvake je bil to peti poraz v la ligi, Valencia pa je slavila šele osmič v sezoni.

Real Madrid je doživel hud udarec v boju za naslov španskega prvaka. Barcelona lahko danes zvečer z zmago nad Betisom poveča razliko pred večnim tekmecem iz Madrida na šest točk.

Real Madrid se je v preteklih kolih že igral z ognjem, a se vsakokrat srečno izvlekel – v zadnjih petih tednih je vse zmage zabeležil z vsega golom razlike. Tokrat mu Valencia ni oprostila nove blede predstave.

Gostje so povedli v 15. minuti po zadetku Moucatarja Diakhabyja z glavo. Bil je to hladen tuš za domače navijače, ki so le dve minuti prej videli, kako je Vinicius Junior slabo izvedel najstrožjo kazen in zapravil idealno priložnost za vodstvo.

Brazilec se je odkupil na začetku drugega dela, ko se je dobro znašel v kazenskem prostoru Valencie in izenačil izid na 1:1.

V sodnikovem dodatku, ko je Real Madrid krenil po zmagoviti zadetek, je Valencia izvedla hiter nasprotni napad, Rafael Mir je žogo natančno podal Hugu Duru, ki je z glavo goste popeljal do zelo pomembnih treh točk.