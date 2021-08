Valter Birsa postavil piko na i

V nadaljevanju preberite:



»Prišel je čas, da oznanim konec nogometne kariere. To počnem z zadovoljstvom in ponosom, ki izhajata iz tega, kar mi je dala ta čudovita športna in življenjska izkušnja,« je brez pompa na svojem instagramovem profilu obesil kopačke na klin eden od najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini Valter Birsa. Največji del kariere je igral v Italiji.