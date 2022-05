Valverde pred Rodrygom, v prvi postavi Liverpoola tudi Fabinho in Thiago

V začetnih postavah za finalni obračun lige prvakov ni večjih presenečenj. Federico Valverde je v ekipi madridskega Reala dobil prednost pred Rodrygom na desnem boku, medtem ko se je več vprašanj pred tekmo pojavljalo pri Liverpoolu, a sta se načeta vezista Thiago Alcantara in Fabinho oba znašla v prvi enajsterici. Žal je zaradi številnih navijačev v okolici štadiona prišlo do prometnega kolapsa, ki je vsaj malce preložil prihod avtobusa z nogometaši Liverpoola (člani Reala so se v svojo slačilnico namestili po pričakovanem protokolu). Veliko počasneje se zaenkrat polni tudi del štadiona, na katerem bodo zbrani navijači angleških podprvakov.

Liverpool : Real Madrid -:-* (-:-) Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Alcantara; Salah, Mane, Díaz. Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modrić, Casemiro; Valverde, Vinicius, Benzema. Sodnik: Clement Turpin (Francija).