VAR jo je znova zagodel besnim Mariborčanom

V nadaljevanju preberite:

Mariborčani kljub izgubljanju točk še vedno držijo prvenstvene vajeti v svojih rokah. Tudi prvi zasledovalci Koprčani se v drugem delu sezone še ne morejo približati jesenski formi in imajo težave z učinkovitostjo. Proti Šiškarjem, ki so večji del tekme onemogočali Koprčane in se disciplinirano branili ter čakali na bliskovite prehode ali napake tekmecev, je zmanjkala poteza več. Povrhu so za nekaj tekem najbrž izgubili tudi prvega strelca prvenstva Maksa Barišića, ki se je poškodoval v 51. minuti. In kot nalašč, Koprčan je ostal brez reprezentančnega preboja, saj naj bi ga selektor Matjaž Kek poklical za turnejo v Katarju.