Več milijonov razlogov za »čago« v Mariboru

V nadaljevanju preberite:

Zmaga z 2:0 nad Šahtjorjem iz Soligorska v uvodnem kolu kvalifikacij za ligo prvakov je Mariboru v Turčiji na široko odprla vrata evropske jeseni in zagotovila še najmanj šest kvalifikacijskih obračunov do konca letošnjega poletja, kar bo v klubsko blagajno samo z naslova Evropske nogometne zveze v najslabšem primeru prineslo 1,12 milijona evrov, veliko več seveda v primeru novih uspehov. Mariborčani so zgodaj popoldne pristali na domačem letališču in se takoj odpravili proti klubskim prostorom ter opravili prvi trening pred uvodno ligaško preizkušnjo nove sezone.