Večni derbi v Mariboru

Prihodnost Olimpijinega trenerja ni znana. FOTO: Jure Eržen

1. SNL, 12. krog:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Olimpijini prevzemni premiki tik pred današnjim velikim derbijem 12. kola 1. SNL v Ljudskem vrtu so celo zasenčili mariborske kadrovske peripetije. A derbi je pomemben: Maribor zaostaja in potrebuje mir v hiši, pri Olimpiji pa se ta trenutek ne ve, kdo pije in kdo plača.Kadrovske težave zaznamujejo oboje. Najbolj nogometno mesto v Sloveniji, kot mislijo v Mariboru, ne premore niti verodostojnega začasnega trenerja, kaj šele glavnega. To je ta velika zapuščina najuspešnejšega športnega direktorja, zaradi katerega pod Pohorjem ni ustreznega strokovnjaka. Morda je, a se ne upa javiti.Zdajšnji športni direktorcelo omenja, da bi lahkododatek v. d. trenerja. Če bo zmagal, kar sicer mora, bo morda še res. Olimpija bo igrala brez strelcev enajstih golov,in. Trenersi želi, da bi z igrišča poslal sporočilo najbrž novemu športnemu direktorju, ki mu je že dal vedeti, da ga ne vidi v njegovem projektu. Ta je menda rezerviran za starega znancaTežko si je zamisliti, da bi zeleno-beli lahko dali velikim tekmecem še eno lekcijo, kot so jo v prvem derbiju v Stožicah, ampak jo lahko. Ne bi bilo presenečenje; kljub manjkajočima zvezdnikoma. Razen če prevzemne zdrahe niso preusmerile misli v nepravilno smer. Pa še to: dve leti je preteklo od zadnje Mariborove zmage in skoraj štiri leta (17. 11. 2017) od zadnje v Ljudskem vrtu.Kalcer Radomlje : Aluminij 2:2 (0:1)CB24 Tabor Sežana : Domžale 0:020.15 Maribor : Olimpija15.00 Bravo - Mura17.00 Koper - Celje