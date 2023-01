Velikan z Old Trafforda še ni obupal nad Šeškom

Po novembrskem slovesu portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda naj bi rdeči dres Manchester Uniteda v kratkem oblekel Wout Weghorst, postavni napadalec Burnleyja, ki se je na lanskem svetovnem prvenstvu izkazal z goloma v mreži Argentine v četrtfinalu. Toda 30-letnik po poročanju ESPN predstavlja zgolj kratkoročno rešitev, med željami na poletni tržnici pa je sloviti ameriški medij omenil tudi Benjamina Šeška, ki bo julija seveda oblekel dres Leipziga.

Manchester United že več let išče novega strelca, poleg Šeška pa naj bi za prihod na Old Trafford kandidirala tudi Nigerijec Victor Osimhen (Napoli) in dolgoletna tarča rdečih vragov Anglež Harry Kane (Tottenham).

»United je o 19-letnem napadalcu Salzburga razmišljal minulo poletje, preden se je Leipzig dogovoril za 20 milijonov funtov (takrat 24 milijonov evrov, op. a.) vreden posel. Kljub temu viri pravijo, da bi Šeško še lahko bil na voljo, v primeru dovolj velike ponudbe,« so prepričani pri ESPN.

Slovenski reprezentant je v tej sezoni na 25 tekmah za rdeče bike dosegel 7 golov in zbral še 3 asistence, februarja ga čaka prva od dveh tekem na prvi stopnički izločilnih bojev evropske lige z AS Romo, marca pa začetek kvalifikacijskih bojev za nastop na euru 2024.