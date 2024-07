Veliki celjski pok, Albert Riera se je vrnil

Albert Riera se je vrnil v slovenski klubski nogomet. Damir Krznar je že bviši trener Celja, Riera je novi, stari, je na spletni strani potrdil slovenski prvak. Po bankrotu Bordeauxa so Celjani takoj navezali stike s Špancem in ga prepričali, da bo že v torek v Bratislavi proti Slovanu vodil moštvo v povratni tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov.

Celjski voditelji so danes opravili pogovore s Krznarjem, ki je v Celju lanskega oktobra nasledil prav Riero, in se z njim ter njegovimi pomočniki sporazumno razšli. Riera naj bi že danes opravil prvi trening.

Vodenje članske ekipe NK Celje je Krznar prevzel 11. oktobra lani in nanizal osem zmag v prvih desetih prvoligaških obračunih. Hrvaški strateg je moštvo uspešno vodil v spomladanskem delu in se 28. aprila, po zmagi nad Olimpijo z 1:0, v zgodovino kluba zapisal kot drugi trener z naslovom državnega prvaka.

Celjani so v prvi tekmi s Slovanom igrali 1:1, potem ko so imeli več kot uro igralca več in zapravili vrsto priložnosti.