Celjski cilji: evropska jesen, ubranitev naslova prvaka in pokalna lovorika

S sredino tekmo 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov proti Flori iz Talina bodo Celjani – v četrtek se jim bodo v evropskih kvalifikacijah pridružili še Mariborčani in Šiškarji (Bravo), čez dva tedna pa še zeleno-beli (Olimpija) – v Estoniji začeli evropsko poletje. V kakšni formi in podobi ter s kakšnimi cilji bodo vstopili v sezono velikih pričakovanj, je v pogovoru za Delo razkril eden od igralcev mlajšega rodu, toda že trden steber celjske igre Mark Zabukovnik.

Celjski nogometaši so v minuli sezoni zanesljivo osvojili naslov prvakov, v tej želijo ponoviti uspeh in ga še dopolniti z evropsko jesen in pokalno lovoriko. Prestopni rok ni prinesel velikega zvezdnika, toda Celjani so močnejši. V čem in zakaj?