Veliko zanimanje: štiri države v boj za zaključni turnir leta 2023

Uefina liga narodov je vse bolj priljubljeno in cenjeno nogometno tekmovanje, ki je uspešno nasledilo dolgoletni sistem prijateljskih tekem. Ligi narodov se želijo pridružiti tudi reprezentance iz drugih celin, najbližje temu scenariju so ekipe iz Južne Amerike, katere krovna zveza Conmebol tesno sodeluje z Uefo.

Slovenci začenjajo 2. junija v Stožicah

Tudi brez slednjih vlada veliko zanimanje za organizacijo zaključnega turnirja lige narodov, ki bo med 14. in 18. junijem 2023. Interes za organizacijo so izrazile štiri države – Nizozemska, Poljska, Belgija in Wales. Zanimivo, vse štiri igrajo v skupini lige narodov A4. Na turnir se namreč uvrstijo zmagovalke štirih skupin lige narodov A, posebej privlačna je denimo skupina A3, v kateri bodo igrale Italija, Nemčija, Anglija in Madžarska.

Slovenci so pristali v izjemno privlačni skupini B4. FOTO: AFP

Slovenija je v prejšnji »sezoni« lige narodov zmagala v svoji skupini lige C, zato je napredovala v ligo B. Tudi Slovencem se denimo obeta privlačna skupina B4, ki jo bodo odprli 2. junija s tekmo proti Švedski v Stožicah. V skupini bosta igrali še reprezentanci Norveške in Srbije, pri slednji bodo Slovenci gostovali 5. junija.