Vesel, ker je Real odvisen od Karima Benzemaja

Kdor je mislil, da bo Carlo Ancelotti poskušal omiliti oceno, da je španski nogometni velikan Real Madrid preveč odvisen od golov Karima Benzemaja, se je motil.

»Odvisni smo od Benzemaja. Tako je to in tega ne zanikamo. In sem zelo srečen, da smo odvisni od Karima. To je realnost in je dobra stvar. Karim je sodoben napadalec, odličen tudi v obrambnih nalogah. Je primer, kakšen tip napadalca moraš biti v današnjem nogometu,« je pred današnjo povratno četrtfinalno tekmo lige prvakov proti Chelseaju hvalil Francoza alžirskega rodu.

Benzema je v Londonu za Realovo zmago s 3:1 zabil vse tri gole. Ponovil je dosežek v osmini finala, ko je s trojčkom golov na povratni tekmi izločil Paris St. Germain. Ancelotti je tudi razkril, da je lansko poletje zapustil Everton, ker je Real potrkal na njegova vrata.

»Kdorkoli drug bi prišel, bi ostal. Zadovoljen sem bil pri Evertonu. Ampak Real je tudi edini klub, ki mu ne morem reči ne,« je priznal 62-letni Italijan, ki se je z Realovim predsednikom Florentinom Perezom dogovoril le do konca te sezone. »Če bodo v Madridu srečni na koncu sezone, bom nadaljeval svoje delo,« se je dotaknil tudi prihodnosti in razkril, da je leta 2018 zavrnil ponudbo za selektorski stolček Italije.