Victoria Beckham, za uspešnim moškim stoji uspešna ženska

Po študiji ekspertov pri Gambling Zone je najbogatejša med soprogami ali dekleti najslavnejših nogometašev Victoria Beckham, srčna izbranka nekdanjega kapetana angleške reprezentance in zdaj enega od lastnikov Interja iz Miamija, pri katerem igra Lionel Messi, Davida Beckhama. Premoženje Angležinje in matere štirih otrok, ki je bila v mladosti članice znane glasbene skupine Spice Girls in je uspešna tudi v modni industriji, znaša 64,6 milijona evrov. Za njo se je s 55,4 milijona € uvrstila soproga Sergia Ramosa, priljubljena španska novinarka in televizijska zvezdnica Pilar Rubio, na tretjem mestu pa je presenetljivo Anna Lewandowska. Soproga Barceloninega napadalca Roberta Lewandovskega je zaslužila že 41,5 milijona €.

Brez argentinskega dvoboja Messijeve Antonele Roccuzzo in Ronaldove Georgine Rodriguez tudi ni šlo. Uspešnejša je, kot njen mož, Antonella, ki je z 11 milijoni € na petem mestu med WAGS-icami, kakršen vzdevek imajo soproge ali prijateljice slavnih športnikov. Rodriguezova je šele osma z 11 milijoni €.

Deseterico še dopolnjujejo: 4. Ann-Kathrin Götze (Mario Götze) 32,3 milijona €, 6. Coleen Rooney (Wayne Rooney) 17,53 milijona €, 7. Ana Ivanović (Bastien Schweinsteiger) 14,77 milijona €, 9. Perrie Edwards (Alex Oxlade-Chamberlain) 8, 35milijona € in 10. Rebekah Vardy (Jamie Vardy) 3,41 milijona €.