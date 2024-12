Victor Sanchez ve, da Olimpija ne more igrati kot Barcelona in Manchester City

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je v četrtek na Poljskem v Bialystoku postavila piko na i prvega dela sezone. Kljub remiju po odlični predstavi na zadnji tekmi v konferenčni ligi je bila njena jesen odlična. Glavni selektor zeleno-belih, športni direktor Goran Boromisa, je šel še dlje. »Bila je fantastična,« ni skrival navdušenja »učenec« hrvaškega velikana Dinama na začasnem delu v Ljubljani. V pogovoru za Delo je 37-letni Zagrebčan potegnil črto pod drugo polovico leta 2024 in pogled usmeril naprej.

»Španci so najboljši trenerji. To je bilo moje izhodišče. Iskali smo trenerja, ki bo imel premoč in jo znal uveljaviti na igrišču in v slačilnici. Trenerja, pod katerim bodo igralci uživali in napredovali. Tako kot uživajo pri Pepu Guardioli ali Mikelu Arteti. Da bo moštvo na igrišču premočno tudi takrat, ko ne bo imelo žoge v posesti. V prvem pogovoru z njim sem videl še eno ključno stvar, je strasten,« je, med drugim povedal o trenerju, ki je navdušil. Zagrebčan je razkril, na katerih položajih iščejo okrepitev, kdo od nogometašev ga je presenetil, kdo je bil najboljši, kdo je srce in duša moštva.