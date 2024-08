Victor je zmagovalec

V nadaljevanju preberite:

Le naziv nadarjeni je bistveno premalo za Olimpijin stolček, na katerem ne bi smeli sedeti vajenci. Olimpijini selektorji so ob izbiri Zorana Zeljkovića popihali na dušo častilcem »narejeno doma«, kar mi je pozneje v pogovorih zatrdil Olimpijin direktor Igor Barišić.

Prišel je Victor Sánchez. Kdo ve, morda je tudi njegovo ime, zmagovalec, simbolično napovedalo poletje, kakršnega zeleno-beli v Evropi še niso imeli. Španec, Madridčan, je Olimpijo prevzel v nekoliko drugačnem vzdušju kot njegov rojak z Majorke in trener Celjanov Albert Riera. »Nihče ga ni niti 'povohal', deloma tudi zaradi evropskega prvenstva, kamor so bile usmerjene vse medijske in navijaške sile, deloma zato, ker ni imel predhodnika slovesa Roberta Prosinečkega. Navijači tudi Rieri niso prižgali zelene luči, potem so mu skoraj jedli iz rok.