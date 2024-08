Več klubov, tekem, spektaklov, denarja: liga prvakov za sladokusce

V nadaljevanju preberite:

Veliko je bilo pomislekov in dvomov, ko je Uefa predstavila nov format svojega paradnega tekmovanja, lige prvakov, ki je prinesel največjo spremembo v zadnjih 20 letih. Toda po gala žrebu v Monte Carlu, kjer je predsednik Aleksander Čeferin nagradil Gianluigija Buffona in Cristiana Ronalda, je bilo hitro jasno, da so bile skrbi odveč. Ljubiteljem nogometa se že v prvem delu tekmovanja obeta neprimerno več spektaklov najvišje ravni.

Kakšno bo novo premierno tekmovanje? Kakšen je sistem? Kakšna denarna pogača? Kdo so favoriti in kdo od Slovencev bo del elite?