Vijolični igrajo za prvaka, Koprčanom palec gor za igro

V nadaljevanju preberite:

Nogometna bitka za prvaka se je zožila le še na dve moštvi, za najprestižnejšo klubsko lovoriko se bosta potegovala le vodilni Maribor in drugi Koper. Vijolični so v točkovni prednosti treh točk, toda strokovnjaki, med katerimi smo izvedli anketo, opozarjajo, da imajo Koprčani izjemen napad. Kako vidijo bitko dveh najboljših, njune prednosti in slabosti zaključnem delu sezone, ki se lahko razplete s koncem niz zmagoslavij "malih" ali pa se nadaljuje še s tretjim naslovom enega od moštev, ki ni Maribor ali Olimpija?