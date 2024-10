Haaland raje v Malmöju kot v Parizu

Norveški napadalec Erling Haaland je raje kot na slavnostni prireditvi v Parizu, kjer so razglasili dobitnika nagrade zlata žoga, ki jo podeljuje časnik France Football, večer preživel v Malmöju. Haaland je na Švedsko odpotoval, da bi spodbujal svojega prijatelja in reprezentančnega kolega Erika Botheima, ki igra za Malmö FF. Modri so si z zmago z 2:1 proti IFK Göteborgu dve tekmi pred koncem sezone matematično zagotovili 24. naslov švedskih prvakov in četrtega v zadnjih petih letih.

Haaland in Botheim sta postala prijatelja, ko sta skupaj igrala za mladinsko selekcijo norveške reprezentance, čeprav se sprva nista razumela. »Končala sva v isti mladinski reprezentanci in morala sva igrati skupaj v napadu. Takrat sva oba ugotovila, da drugi ni tako brezupen, kot sva mislila. Od takrat sva zelo dobra prijatelja,« je o začetku prijateljstva s Haalandom v intervjuju povedal Botheim.

Napadalec Manchester Cityja je v razvrstitvi za najboljšega nogometaša sezone končal na petem mestu, dosegel je 27 golov na 31 ligaških tekmah in dodal še šest zadetkov v ligi prvakov. Meščane in Norvežana jutri čaka tekma ligaškega pokala proti Tottenhamu.