Visok poraz Hrvatov in Belgijcev, doma izgubili tudi Francozi

V skupini A je Hrvaška doma izgubila z Avstrijo kar z 0:3 (0:1), Francija pa z Danci z 1:2 (0:1). V skupini 4 je morala Belgija priznati premoč Nizozemski z 1:4 (0:1). V Osijeku so tekmo odločili Marko Arnautović (41.), Michael Gregoritsch (54.) in Marcel Sabitzer (57.) ter poskrbeli za senzacijo in sploh prvo avstrijsko zmago nad Hrvati, po petih porazih vse od leta 1991. Vse skupaj je tudi slaba popotnica za ponedeljkovo tekmo v Splitu, ko bodo v Dalmaciji gostovali svetovni prvaki Francozi.

Vsekakor pa ne gre spregledati, da je Hrvaška nastopila močno oslabljena, saj so manjkali Ivan Perišić, Joško Gvardiol in Marko Livaja, Luka Modrić pa je vstopil šele v 60. minuti. Predvsem brez Perišiča in Modriča pa ognjeni niso prišli do svoje igre in doživeli enega najhujših porazov na domačem terenu. Razlika bi bila lahko še višja, a so naši severni sosedje, ki so nastopili brez prvega zvezdnika Davida Alabe, s klopi pa jih je prvič vodil donedavni trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick, zapravili še nekaj priložnosti.

Serijo sedmih zaporednih zmag pa so prekinili Francozi, ki so kljub odsotnosti selektorja Didierja Dechamsa zaradi očetove smrti po golu Karima Benzemaja v 51. minuti na štadionu Stade de France sicer dosegli vodilni gol in poskrbeli za navdušenje med 80.000 navijači. Za preobrat pa je poskrbel Andreas Cornelius, ki je v igro vstopil v 59. minuti in zabil v 68. in 88. minuti. Benzema je sicer zadel tudi v prvem delu, a je bil v akciji delček sekunde prehiter in v prepovedanem položaju, blizu golu je bil v prvem delu tudi Kylian Mbappe, ki je dvoboj zaradi poškodbe sklenil med polčasom. N'Golo Kante je v 80. minuti zadel še okvir vrat.

Pravo presenečenje pa je bila tudi visoka zmage Nizozemcev s sosedskem dvoboju v Belgiji. Napadalca Steven Bergwijn (40.) in Memphis Depay (51., 65.) sta dosegla tri gole, enega Denzel Dumfries (61.). Ko je že vse kazalo na pravo blamažo Belgije, je v sodnikovem podaljšku za častni gol poskrbel Michy Batshuayi. Še kako se je domačim poznalo, da je moral zaradi poškodbe že v 27. minuti z igrišča Romelu Lukaku.

V ligi C je Kazahstan ugnal Azerbajdžan z 2:0 (0:0), Slovaška pa se je veselila zmage na gostovanju v Belorusiji z 1:0 (0:0). V ligi D je Latvija doma premagala Andoro s 3:0 (1:0), Moldavija pa je bila v gosteh boljša od Lihtenštajna z 2:0 (1:0)