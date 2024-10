Visoka cena za zmago, Alisson bo manjkal več tednov

V Liverpoolu so nad začetkom sezone lahko navdušeni, po sedmih kolih so na vrhu angleškega prvenstva, ekipa je pod Arnejem Slotom dobila drugačno identiteto, v kateri ima osrednje mesto trdna obramba. Liverpool je na sedmih tekmah prejel le dva gola, veliko zaslug za to ima tudi brazilski vratar Alisson Becker, ki pa je ob zmagi nad Crystal Palaceom z 1:0 staknil poškodbo.

Alisson je odšepal z igrišča, držal se je za zadnjo stegensko mišico, Slot pa pričakuje, da ga ne bo nekaj tednov. »Pri mišicah je vedno vprašanje, kako hitro se poškodba zaceli, ko nogometaš komaj hodi, ponavadi traja nekaj tednov. Pričakujem, da bo izpustil reprezentančno akcijo z Brazilijo, tudi po tem pa najbrž kakšen teden še ne bo igral,« napoveduje Slot.

Argentinec se je poškodoval v prvem polčasu tekme v Londonu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Težave je imel tudi Alexis Mac Allister, ki je ob polčasu ostal v slačilnici. »Gre za nekoliko drugačno poškodbo, mučila ga je nekaj časa, ob polčasu je dejal, da ne bi bilo modro, da nadaljuje, ker se stanje lahko poslabša. Zanj ne vem, ali bo odšel v Argentino ali ne, bomo videli, kaj bodo pokazali pregledi,« pa o odličnem 25-letniku pravi Slot.

Liverpool zdaj čaka 14 dni premora, po koncu reprezentančnih tekem pa bodo 20. oktobra gostili na začetku sezone razigrani Chelsea.