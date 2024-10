Saka verjame, da bo Arsenal letos angleški prvak

Londonski Arsenal si je na včerajšnji tekmi proti Paris Saint-Germainu zagotovil prvo zmago v letošnji izvedbi nogometne lige prvakov, potem ko se je tekma prvega kroga proti Atalanti končala z 0:0. Zadetka Kaia Havertza in Bukaya Sake v prvem polčasu sta bila dovolj, da so tri točke pripadle topničarjem.

Po koncu tekme je Saka v intervjuju povedal, da verjame, da Arsenal letos lahko postane angleški prvak. »Nočem, da bi bili pod prevelikim pritiskom, a mislim, da nam letos lahko uspe,« je po zmagi za CBS Sports dejal angleški reprezentant. »Mislim, da smo bili v zadnjih dveh letih blizu in da smo vedno bližje, toda upam, da bo to leto tisto pravo.« Zaradi odsotnosti Norvežana Martina Ødegaarda, ki bo zaradi poškodbe izpustil tudi tekmo lige narodov v Oslu proti Sloveniji, je Saka na včerajšnji tekmi nosil kapetanski trak.

Topničarji so zadnji dve sezoni v angleškem prvenstvu končali na drugem mestu za manchesterskim Cityjem, v letošnji sezoni so po šestih odigranih tekmah na tretjem mestu, eno točko za vodilnim Liverpoolom. Saka je pomemben člen Arsenalove ekipe in ima po devetih odigranih tekmah dva gola in pet podaj.