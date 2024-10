Za rdeče prihaja trenutek resnice o naslovu prvaka

Nogometaši Liverpoola bodo tudi po sedmem kolu vodilna ekipa angleškega prvenstva. To so si zagotovili z zmago v Londonu proti Crystal Palaceu, od katerega so bili na prvi tekmi kola boljši z 1:0. To je bila za novega trenerja redsov Arneja Slota že deveta zmaga na deseti tekmi, na kateri je vodil ekipo. Zmago je gostom, ki so bili boljši tekmec, a bi lahko bili tudi kaznovani za neučinkovitost, že v deveti minuti zagotovil gol Dioga Jote.

»Tri točke bi morali potrditi že v prvem polčasu, tako pa smo trepetali do konca. Dobro se je izšlo, zmaga je zelo pomembna pred reprezentančnim premorom in nato serijo tekem z najmočnejšimi tekmeci v ligi. V naslednjih štirih kolih, ko se bomo merili s Chelseajem, Arsenalom, Aston Villo in Manchester Cityjem, bomo videli, ali so naši upi po naslovu državnega prvaka realni,« je po tekmi dejal Slot, ki je imel tudi nekaj grenkega priokusa, v 79. minuti je namreč z igrišča odšepal vratar Alisson Becker. »Predvidevam, da bo nekaj časa odsoten. Čeprav nisem zdravnik, poškodba ni bila videti nedolžna,« je stanje vratarja komentiral nizozemski strateg.

Zaostanek točke za Liverpoolom sta obdržala Manchester City in Arsenal, oba pa sta prav tako imela nekaj težav, do zmage sta prišla po zasuku. City, ki je igral brez poškodovanih Rodrija in Kevina De Bruyna, je doma s 3:2 premagal Fulham. V tekmo je vstopil z velikim pritiskom, si priigral nekaj priložnosti, zapravil jih je, za kar je sledila kazen. Mojstrsko podajo s peto je izkoristil Andreas Pereira in s tem šokiral domačo ekipo. Šok bi lahko Fulham bolje izkoristil. Že kmalu po golu se mu je ponudila še ena velikanska priložnost, a je Adama Traore iz neposredne bližine gola žogo poslal prek vratnice.

Cityju skrili žogo

Toda City je vendarle kmalu prišel k sebi. Njegovo premoč je izrabil Mateo Kovačić, ki je z dvema goloma poskrbel za zasuk. Pri prvem golu je imel tudi nekaj sreče, po njegovem strelu je žoga zadela Joachima Andersna, spremenila smer in končala v mreži. Pri drugem mu je žogo lepo namestil za strel Bernardo Silva.

Trener domačih Pep Guardiola je moral priznati, da njegova ekipa tokrat ni blestela ne v napadu ne v obrambi. Do konca tekme so bili gosti boljši, imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, najlepšo je spet zamudil Traore. Gosti so domačim skril žogo, kar se na tekmah Cityja ne dogaja velikokrat, a tega niso kronali z izenačenjem, še več, rezervist Jeremy Doku je z lepim strelom od daleč povišal vodstvo gostiteljev. Ni pa še bil to končni izid, Fulham je ob koncu rednega dela vendarle zaostanek še znižal.

Tudi Arsenal je na domači tekmi proti Southamptonu zaostajal, gol, zadel je Cameron Archer, je prejel v 55. minuti, vendar je veselje gostov trajalo le tri minute, prekinil ga je gol Kaija Havertza. Za popolni preobrat je 11 minut pozneje poskrbel Gabriel Martinelli, končni izid 3:1 je postavil Bukayo Saka.