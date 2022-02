Vodilnemu Milanu spodrsnilo pri zadnjeuvrščenih

Milan, vodilna zasedba v italijanskem nogometnem prvenstvu, je osvojil le točko proti zadnjeuvrščeni Salernitani. Za ekipo iz lombardijske prestolnice sta zadela Junior Messias (5.) in Ante Rebić (77.), za Salernitano pa Federico Bonazzoli (29.) in Milan Đurić (72.). Slovenec Vid Belec ni branil za domačo zasedo iz Salerna.

Milan ima po nepolnem 26. krogu dve točki več od Interja, a zasedba nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića ima tudi dve tekmi manj. Tretjeuvrščeni Napoli zaostaja tri, četrtouvrščeni Juventus pa devet točk.

Na današnji prvi tekmi je Empoli gostoval pri Sampdorii in izgubil z 0:2. Oba gola za zmagovalce je dosegel izkušeni napadalec Fabio Quagliarella, in sicer v 14. in 29. minuti. Slovenski reprezentant Petar Stojanović je igral celo tekmo za toskansko ekipo, njegov klubski in reprezentančni soigralec Leo Štulac pa ni dobil priložnosti v Genovi.

Na drugi tekmi je Roma proti Veroni osvojila le točko (2:2). Za Rimljane sta zadela Cristian Volpato (65.) in Edoardo Bove (84.), Za Verončane pa Antonin Barak (5.) in Adrien Tameze (20.).

Že v petek sta se Juventus in Torino v mestnem obračunu razšla z 1:1.

Današnji izidi:

Sampdoria : Empoli 2:0 (2:0; Leo Štulac ni igral za Empoli; Petar Stojanović je igral celo tekmo za Empoli)

Roma : Verona 2:2 (0:2)

Salernitana : Milan 2:2 (1:1)