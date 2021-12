Vodilni niso grešili, Liverpool brez milosti do Beniteza

Na tekmah v Watfordu in Southamptonu so navijači z nestrpnostjo spremljali posredovanje reševalcev na tribunah, kjer sta pomoč potrebovala dva navijača. Na štadionu Vicarage Road je navijač imel težave s srcem, na južni angleški obali pa so zdravniki zaradi zdaj še nepojasnjenega razloga prav tako pomagali eni osebi, kar je privedlo do nekajminutne prekinitve.

Ko se je obračun med Watfordom in Chelseajem nadaljeval, so si evropski prvaki uspeli zagotoviti pomembno zmago, s katero so ubranili napad zasledovalcev na prvo mesto. Mason Mount je v 29. minuti zadel po podaji Kaija Havertza za 1:0, a je tik pred polčasom izenačil Emmanuel Dennis. Ekipa nekdanjega trenerja Chelseaja Claudia Ranierija je pretila in si morda zaslužila celo več kot eno točko, a na koncu ostala tudi brez te, ko je v 72. minuti po podaji Mounta v korist modrih londonski derbi odločil rezervist Hakim Ziyech s šele prvim ligaškim golom v sezoni. Leicestru je v Southamptonu točko prinesel James Maddison v 49. minuti, potem ko so domači po zadetkih Jana Bednareka in Cheja Adamsa v prvem polčasu dvakrat vodili, prvič je za lisjake izenačil Jonny Evans.

Najtežje pričakovani obračun kola je bil na sporedu v Liverpoolu, kjer je Everton na prvem liverpoolskem derbiju proti nekdanjim delodajalcem vodil Rafael Benitez. Španec je na Goodison Parku spremljal neusmiljeno predstavo rdečih, ki so že po 19 minutah vodili z 2:0, ko sta zadela najprej Jordan Henderson in nato Mohamed Salah po podaji kapetana. Salah je nato v 64. minuti povišal na 3:1, potem ko je v 38. minuti izid znižal Demarai Gray. Končni izid je po drugi podaji Andyja Robertsona, ki je sodeloval tudi pri vodilnem golu, v 79. minuti s četrtim golom na ravno toliko tekmah postavil Diogo Jota.

Guardiolovi zdržali za zmago nad Gerrardovimi

Zanimiv obračun nekoč izvrstnih vezistov in zdaj trenerjev Stevena Gerrarda in Pepa Guardiole je gostil birminghamski Villa Park. City je slavil z 2:1, potem ko je v prvem polčasu vodil z 2:0 z goli Rubena Diasa in Bernarda Silve, ki je mojstrsko z volejem v mrežo pospravil podajo Gabriela Jesusa v 43. minuti. Ollie Watkins je v enem prvih napadov drugega polčasa poskrbel za bolj napeto nadaljevanje, v katerem je veliko priložnost zapravil tudi golobradi Carney Chukwuemeka, ki ga je odlično ustavil Cityjev vratar Ederson Moraes. Villi tako ni uspelo uiti prvemu porazu pod taktirko legende Liverpoola.

Neal Maupay je pokvaril rajanje na londonskem olimpijskem štadionu, kjer je v 89. minuti preprečil zmago West Ham Unitedu ter priskrbel veliko točko Brightonu (1:1). Slednji se je dvignil na visoko sedmo mesto, medtem ko je West Ham še dodatno izgubil stik z vodilno trojico, ki je nagnetena v dve točki.