Andres Vombergar iz Argentine z najboljšim strelskim učinkom

V nadaljevanju preberite:

Pred 21 leti, 14. novembra, je Slovenija pod taktirko Srečka Katanca v Bukarešti zadala enega najhujših udarcev Romuniji, po katerem si dotlej izjemno cenjena in močna reprezentanca ni več opomogla. Po 2:1 za Bežigradom je na štadionu nekdanje Steaue, zdaj FCSB, Mladen Rudonja zabil svoj prvi in edini gol za Slovenijo – za neodločen izid (1:1), ki je našo izbrano vrsto odpeljal na drugo veliko tekmovanje, prvo svetovno prvenstvo leta 2002. V četrtek bo v Cluju slovenska nogometna reprezentanca igrala prvo od dveh prijateljskih tekem ta teden, drugo v nedeljo v Stožicah proti Črni gori, selektor Matjaž Kek pa bo poskušal nadgaridit tisto, kar so fantje pokazali v finišu lige narodov.