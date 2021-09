Vrača se Benjamin Verbič

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal na prihajajočih tekmah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 proti Malti v gosteh in v Mariboru proti Rusiji. V ekipo se vrača Benjamin Verbič, nekaj je tudi novih obrazov oziroma takšnih, ki še niso igrali. Med temi so Žan Karničnik, Žan Kolmanič, tudi Timi Max Elšnik, znova je zraven tudi David Tijanić.



»Popravnih izpitov ni, sami smo se pripeljali v ta položaj, v katerem za nas štejejo samo točke. V zadnjih dveh akcijah smo imeli težave s tretjo tekmo, zdaj sta samo dve. A najprej razmišljamo le o Malti, potem pa o vsem ostalim. Za nas štejejo le točke, če hočemo ostati v kombinacijah za veliko tekmovanje,« je dejal Kek. Slovenija se bo z Malto merila 8. oktobra ob 20.45, z Rusijo pa 11. oktobra, prav tako ob 20.45. Rusija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 37., Slovenija 64., Malta pa 171.



Z Rusijo se je Slovenija v teh kvalifikacij že pomerila v gosteh in izgubila z 1:2, Malto pa je v začetku septembra doma premagala z 1:0. V skupini H po šestih krogih vodita Hrvaška in Rusija s po 13 točkami, Slovaška jih ima devet, Slovenija sedem, Malta in Ciper pa po štiri.



Seznam za Malto in Rusijo – vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Igor Vekić (Bravo); branilci: Miha Mevlja (Alanyaspor), Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Jure Balkovec (Karagümrük), Miha Blažič (Ferencvaros), Žan Rogelj (Tirol), Žan Karničnik (Mura), Žan Kolmanič (Austin); zvezni igralci: Jasmin Kurtić (Paok), Domen Črnigoj (Venezia), Leo Štulac (Empoli), Sandi Lovrić (Lugano), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Timi Max Elšnik (Olimpija); napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Middlesbrough), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Benjamin Šeško (Salzburg), David Tijanić (Göztepe).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: