Vratar Lazia z golom v zadnji sekundi šokiral Jana Oblaka

Večeri, ko se igra liga prvakov, pogosto prinesejo neverjetne zaključke, torkov na olimpijskem štadionu v Rimu pa je bil vseeno nekaj posebnega. Madridski Atletico je na gostovanju prevladoval, Jan Oblak je imel nekaj dela le ob svojem slabem izbijanju žoge, ko je ta prišla do Cira Immobileja, a je nato strel italijanskemu napadalcu ubranil. Atletico je po golu Pabla Barriosa v 29. minuti povedel in nadzoroval dogajanje na zelenici.

Domačini so skoraj že obupali, v izdihljajih tekme so imeli na voljo kot. V kazenski prostor je prišel tudi vratar Ivan Provedel, Lazio ni imel več kaj za izgubiti. Prvo podajo so branilci Atletica odbili, druga je prišla v kazenski prostor, po odličnem vtekanju naravnost na glavo Provedela, ki jo je zanesljivo pospravil mimo Oblaka v mrežo Atletica.

29-letni Provedel, ki prihaja iz Furlanije Julijske krajine, je najmlajši otrok v družini s šestimi otroki, pokojni oče je bil Italijan, mama je Rusinja. V Rim je lani prišel iz Spezie. Včeraj zvečer je postal prvi vratar po letu 2010, ki je dosegel zadetek iz gire, takrat je to uspelo vratarju Hapoel Tel-Aviva Vincentu Enyeami na tekmi z Lyonom. Rekord po zadetkih v elitnem tekmovanju med vratarji drži Hans-Jorg Butt, nekdanji čuvaj mreže Bayerja iz Leverkusna, ki je dosegel tri zadetke - pogosto je pri lekarnarjih izvajal enajstmetrovke.