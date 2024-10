Vroča Barça v Madridu; Flick: Verjamemo vase; Ancelotti: Mirno spim

V nadaljevanju preberite:

Enega najbolj razburljivih nogometnih spektaklov prinaša sobotni večer. Clasico med svetovnima velikanoma Real Madridom in Barcelono je še toliko težje pričakovan, saj sta oba kluba zelo dobro štartala v sezono 2024/25 in sta v zadnjem času v izvrstni formi ter vodilna na lestvici la lige. Zmago na štadionu Santiagu Bernabeu bolj potrebuje domači beli balet, ki ima tri točke zaostanka za Katalonci, ti pa želijo pod vodstvom Hansija Flicka priti do prve zmage v španski prestolnici po marcu 2022. Ob 21. uri se udobno namestite v naslonjaču in pripravite nachose.

Kakšne so okoliščine pred velikim derbijem? Kakšne popotnice? Kdo ima več težav? Kdo je v boljši formi? V Delovem grafu preverite primerjavo med kluboma. Kaj so povedali akterji? Kakšne so objave na družbenih omrežjih ...