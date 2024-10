Vinicius že lovi naslednjo zlato žogo; Ancelotti: Prvi polčas šola, drugi vodilo

V nadaljevanju preberite:

Če je bilo vsaj kanček resnice v govoricah, da med zvezdniki Real Madrida obstajajo določena trenja, jih je prek iberske ploščadi odpihnila predstava proti Borussii Dortmund. V ponovitvi letošnjega finala lige prvakov so branilci naslova uprizorili še en sanjski preobrat, ki bi mu rekli čudežni, če ne bi šlo za zasedbo Carla Ancelottija, ki so ji takšni podvigi postali že spiritus agens.

»Vinicius je zlat« se je bohotil napis na naslovnici časnika Marca: »Uprizoril je še eno vrnitev in potrdil skorajšnjo zlato žogo.« Vinicius ml. je zares glavni kandidat za prestižno nagrado revije France Football, ki jo bodo podelili v ponedeljek v Parizu. Štiriindvajsetletni Brazilec je bil osrednje ime spektakla na štadionu Santiago Bernabeu in zasenčil tudi soigralca Juda Bellinghama in Kyliana Mbappeja, sicer tekmeca v glasovanju za naslednika Lionela Messija.

Kaj sta po tekmi povedala trenerja Ancelotti in Nuri Sahin?