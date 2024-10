Nemci začutili zmago, sledil je spektakularen zasuk Reala

Derbi sinočnjega večera v ligi prvakov so spremljali v Madridu, kjer so videli odličen prvi polčas Borussie in spektakularen zasuk Reala v drugem, Real je zabil pet golov od 60. do 93. minute. Zasedba iz Porurja, ki je v uvodnih dveh tekmah premagala Brugge in Celtic, je bila po polovici tekme na lepi poti, da se španskemu klubu oddolži za boleč poraz na letošnji finalni tekmi v Londonu z 0:2.

Realovi nogometaši so se zasluženo veselili zmage. FOTO: Thomas Coex/AFP

Donyell Malen (30.) in Jamie Gittens (34.) sta poskrbela za vodstvo 2:0, v drugi polovici tekme pa je Borussia močno trpela po silovitem pritisku izbrancev Carla Ancelottija. Ti so med 60. in 63. minuto izenačili po golih Antonia Rudigerja in Viniciusa Juniorja, zmagovite zadetke pa sta prispevala Lucas Vazquez (83.) in Vinicius Junior (86., 90.+3).

Lucas Vazquez in Vinicius Junior po enem od golov. FOTO: Susana Vera/Reuters

Crvena zvezda je doživela tretji poraz. Na uvodnih dveh tekmah je morala priznati premoč Benfici in milanskemu Interju, danes pa je v gosteh klonila še proti Monacu z 1:5. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je za srbsko ekipo igral celo tekmo, njegov soigralec Vanja Drkušić pa zaradi poškodbe ni igral. Za prepričljivo zmago Monaca so zadeli Takumi Minamino (20., 70.), Breel Embolo (45.+4), Wilfried Singo (54.) in Maghnes Akliouche (90.+6), za beograjsko ekipo pa je edini gol dosegel Cherif Ndiaye (27./11 m).

Elšnik: Nismo znali odgovoriti

»Nismo znali odgovoriti na agresivnost Francozov, zato smo zahajali v težave. Ko smo v sodnikovem dodatku prvega polčasa prejeli gol, nas je to zlomilo. Nato smo iskali 'fine' podaje od noge do noge in izgubljali žoge, na koncu pa razpadli,« je priznal slovenski reprezentant Timi Max Elšnik.

Timi Max Elšnik (drugi z desne) in soigralci so doživeli polom v Monte Carlu. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Slovan iz Bratislave je v Gironi klonil z 0:2. Za špansko ekipo sta zadela Miguel Gutierrez (42.) in Juanpe (73.), Kenan Bajrić je za zasedbo iz slovaške prestolnice igral celo tekmo. Sturm iz Gradca je v Celovcu izgubil proti Sportingu iz Lizbone z 0:2. Za portugalskega prvaka sta zadela Nuno Santos (23.) in Viktor Gyokeres (53.). Tomi Horvat je za avstrijsko zasedbo igral do 70. minute, Jon Gorenc Stanković je na daljšem bolniškem dopustu.