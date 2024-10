Poezija, ki je Barcelono vrnila med najboljše

Poezija! Katalonski mediji so evforično pospremili prvo zmago po šestih porazih in razliko v golih 4:22 proti Bayernu. Imeniten večer Barcelone na olimpijskem štadionu je nakazal, da je »blaugrana« na poti vrnitve med najboljše in da ima je trener Hansi Flick, nekdanji Bayernov, v rokah zelo nadarjeno zasedbo, ki ji je Lionel Messi napovedal bleščečo prihodnost. »Argentinec je imel prav,« so priznali pri športnemu dnevniki El Mundu Deportivu. Palec gor so dali tudi Flicku, niso bili še povsem prepričani o tem, kako močna je njegova Barca in kako jo lahko krmari. Niti izjemen štart v prvenstvu z devetimi zmagami v desetih tekmah in razliko v golih 33:10 še ni prepričalo nejeverne Tomaže.

»Zmaga je neverjetna. Bayern je čudovito moštvo z izjemnimi igralci. Dobro smo vedeli, kako igrajo. Ta zmaga nam je vlila samozavest za clasico,« je žarel kratek čas nemški selektor. »Raven naše igre je bila vrhunska. Igrali smo pogumno in zato sem srečen. Moštvo se želi učiti in se bo učilo tudi iz stvari, ki niso delovale tako dobro,« je še povedal 59-letni preporoditelj iz Heidelberga.

Za »Elf« ni bil dvolj dober, za Barcelono je vodja, na katerega so Katalonci dolgo čakali. Bayern je ujel v taktično zanko. Bavarci še zdaleč niso bili tako nemočni, a so plačali davek za napačno branjenje in počasnost okornih branilcev. Hitronogi Brazilec Raphinha je bil s tremi goli glavni domači junak v igri bliskovitih nasprotnih napadov. Bayern je narekoval igro (61:39 v odstotkih je imel žogo v svoji posesti, streli 11:12), Barcelona pa švigala in zabijala.

»Raphinha je lep primer, kako igralec lahko vpliva na to, kako moštvo deluje,« je pojasnil Brazilčev izbruh Flick.

Nemška velikana, dan prej je dortmundska Borussia v Madridu prejela petardo, sta v dveh dneh v Španiji dobila lekcijo.