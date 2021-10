Vroči Slovenci zadevali kot za stavo

Legendarni nizozemski nogometaš Ruud van Nistelrooy je nekoč dejal, da je življenje napadalca v lovu na zadetke podobno steklenici kečapa. Dolgo časa poskušaš, pa ga ne priteče niti malo, nato pa kar naenkrat veliko. V tej izjavi se bo morda lahko našel tudi Luka Zahović. Ne le gol, tudi dve podaji je vknjižil Zahović v poljskem prvenstvu, v katerem je začel eno od redkih tekem v tekoči sezoni, a jo v dresu Pogona iz Szczecina pred domačimi navijači izkoristil skoraj sanjsko. Po dveh podajah je kronal odlično predstavo z zadetkom za končnih 4:1 proti Jagiellonii, ko se je v svojem slogu odlično postavil pred vrati in potrpežljivo čakal na podajo, ki jo je nato preusmeril v prazno mrežo. To je bil drugi gol v sezoni za slovenskega reprezentanta, prvi po koncu avgusta. Pogon drži visoko četrto mesto s petimi točkami zaostanka za vodilnim Lechom iz Poznanja.

21 točk ima Middlesbrough na 6. mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za premier league

»On fire«, kot bi dejali Američani, pa je pred tekmečevimi vrati v dresu Chicago Fire še naprej Robert Berić, ki je dosegel že svoj peti gol na ravno toliko tekmah, tokrat za zmago nad ekipo Real Salt Lake z 1:0. Tik pred polčasom si je nekdanji član Krškega, Interblocka in Maribora lepo ustavil predložek in žogo zabil ob vratnico. Žal je že nekaj časa jasno, da Chicago še četrtič ne bo igral v končnici. Drugič zapored je za Middlesbrough zadel Andraž Šporar, tokrat z enajstih metrov za vodstvo proti Cardiffu na poti do zmage z 2:0.

Šporar se je zlil z ekipo

»Kot da bi bil z nami že več let,« je o Ljubljančanu povedal karizmatični trener Bora Neil Warnock. »Zelo dobro se je zlil z ekipo,« je dodal. Blizu zadetku je bil na tekmi Atalante z Udinesejem tudi Josip Iličić, a ga je ustavila vratnica, po odhodu iz igre pa so Bergamčani izgubili dragoceni točki, ko je za končnih 1:1 v zadnjih sekundah zadel Beto.

»Ne vem, zakaj sem dobil karton, nič nisem rekel,« se je po tekmi pred kamerami Sky Sports branil izključeni trener Atalante Gian Piero Gasperini. »Ti gospodje predstavljajo veliko težavo, lahko bi bili profesionalni tako kot ostali. Zakaj ne pojasnijo svojih odločitev po tekmi? Niti poskusijo ne, saj bi se tako videle vse težave,« je bil nezadovoljen Gasperini po točki, s katero so črno-modri ostali na petem mestu, deset točk za vodilnim Napolijem, a le točko za Romo, ki drži zadnjo vozovnico za ligo prvakov.

Salzburg visoko prek Sturma

Slovenski obračun v serie A je že v soboto prepričljivo pripadel Empoliju, ki je na gostovanju v Salernu ob polčasu vodil že s 4:0. Petar Stojanović je po prvih 45 minutah zapustil igro, Leo Štulac pa je priložnost dobil proti koncu dvoboja. Ekipi Vida Belca, ki jo je prvič vodil novi trener Stefano Colantuono, je v drugem polčasu uspelo vsaj ublažiti poraz. Empoli še naprej presega pričakovanja in je že na desetem mestu, medtem ko bo zadnjeuvrščena Salernitana očitno tekmec v bitki za obstanek Venezii. Benečani so z Domnom Črnigojem v prvi postavi tokrat izgubili na gostovanju pri Sassuolu in imajo na 16. mestu dve točki več od 18. Genoe.

Na sporedu bi morala biti še dva slovenska obračuna, toda Salzburg je brez poškodovanega Benjamina Šeška v derbiju kola avstrijske bundeslige prepričljivo ugnal Sturm Jona Gorenca Stankovića, Miha Zajc pa se ni pomeril z odsotnim Miho Mevljo v Istanbulu, kjer je Alanyaspor v sodnikovem podaljšku premagal Fenerbahče.