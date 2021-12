Vse oči uprte v Nyon in na Uefo: na trnih rekordno število klubov

V nadaljevanju preberite:

Popoln vodič o super žrebu v Nyonu, ki prvič zadeva klube v ligi prvakov, evropski ligi in konferenčni ligi. Kdo so favoriti, kakšni so bobni, kaj je letos revolucionarno spremenila Evropska nogometna zveza (Uefa), kateri slovenski nogometaši ostajajo v igri za finale, ki bo 28. maja 2022 v St. Peterburgu, in zakaj bo osmina finala drugačna po dolgih 56 letih? Preverite v tekstu.