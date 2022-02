Všečna Barcelona ni zlomila Napolija

Nogometašem Barcelone ni uspelo zmagati na prvi tekmi izločilnih bojev evropske lige. Proti Napoliju so na domačem štadionu remizirali z 1:1.

Katalonci so imeli pobudo (posest žoge 65:35), ampak se znašli v zaostanku, ko je Piotr Zielinski izkoristil protinapad v 29. minuti. Ferran Torres je izenačil v drugem polčasu z 11 metrov, potem ko je VAR razkril, da se je Juan Jesus komaj dotaknil žoge z roko po predložku Adamaja Traoreja.

Barca je z atraktivnim napadalnim triom Torres-Traore-Pierre-Emerick Aubameyang igrala všečno, vendar zapravila vse priložnosti. Napolijeva obramba je zdržala vse nalete. Povratna tekma bo v Neaplju čez teden dni.

Slovenski reprezentanti pa so bili aktivni v konferenčni ligi. Izidi: Fenerbahče: Slavija 2:3 (Miha Zajc do 75. za gostitelje), Midtjylland: Paok 1:0 (Jasmin Kurtić zunaj kadra), Rapid: Vitesse 2:1 (Dejan Petrović od 69.), na tej tekmi na Dunaju je sodnik pokazal 12 rumenih kartonov (7:5) in enega rdečega.