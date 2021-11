Vučić pospremil Srbe v Lizbono in jim obljubil milijon evrov

Nogometaši Srbije še vedno ohranjajo možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju. Srbski orli so si že zagotovili najmanj drugo mesto v skupini A, v kateri so zbrali toliko točk kot Portugalska (17), toda iberska reprezentanca, ki ji na igrišču poveljuje Cristiano Ronaldo, ima boljšo razliko v golih.

Srbi bodo v Lizboni lovili zmago

Srbi bi morali zaradi tega v nedeljo zmagati na gostovanju v Lizboni, v nasprotnem primeru čakajo izbrance selektorja Dragana Stojkovića vselej nepredvidljive dodatne kvalifikacije za nastop na mundialu v Katarju. Irska, Azerbajdžan in Luksemburg nimajo več možnosti za karkoli v skupini A.

Srbske reprezentante je v petek pospremil na pot srbski predsednik Aleksandar Vučić in jim napovedal milijon evrov nagrade v primeru zmage nad Portugalsko. »Srbska vlada vam bo zagotovila milijon evrov zgolj zato, da boste vedeli, kako močno vas podpiramo in kako pomemben je za nas nogomet ter vaše tekme. Zmagajte v Lizboni! Ne glede na rezultat dajte od sebe vse, srbski narod bo to zanesljivo cenil in spoštoval,« je reprezentantom v letalu zagotovil Vučić.