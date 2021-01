Vukušić se je poslovil od Olimpije

Pred Vukušićem odšli Blagaić, Kvesić in Milović

Iz NK Olimpija Ljubljana so sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z najboljšim strelcem pretekle sezone državnega prvenstvaHrvaški napadalec se je klubu pridružil poleti 2019 in na 50 tekmah zabeležil 28 zadetkov ter 9 asistenc. V sezoni 2019/2020 je s 26 doseženimi goli osvojil naziv najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije. Toliko zadetkov v eni sezoni PLTS v zadnjih 10 letih ni dosegel nihče, so zapisali na uradni strani Olimpije.29-letni Vukušić, ki je bil v minuli sezoni nepogrešljivi adut zmajev v napadu, je v tej sezoni nastopil le na 7 tekmah in na zelenici preživel 271 minut, v začetni postavi sta prednost dobilainHrvaški napadalec je ob slovesu od Olimpije dejal: »Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Milanu Mandariću. Z njim sem imel odličen odnos od prvega dneva, ko sem prišel k Olimpiji. Od samega začetka je verjel vame. Omogočil mi je, da igram za Olimpijo in se pokažem v pravi luči. Res mu želim obilo uspeha, tako v poslovnem kot v zasebnem življenju. Zahvaliti bi se želel še vsem soigralcem, s katerimi sem delil slačilnico, pa tudi osebju kluba, ekonomom, fizioterapevtom in zaposlenim v klubskih pisarnah. Ko sem prišel, je bilo, kot da bi prišel v družino. Tukaj sem spoznal veliko prijateljev in prekrasnih ljudi. Organizacija je bila odlična, res smo bili kot družina in prijatelji na in izven igrišča. Prvič v življenju se mi je zgodilo, da se z nobenim nikoli nisem sprl na ali izven igrišča. Resnično mi je žal, da nam ni uspelo osvojiti naslova z Olimpijo, ki smo si ga tako želeli. Prvo leto v Olimpiji je bilo res nepozabno in ga nikoli ne bom pozabil. Sploh dokler so bile tribune še polne pred Covidom-19. Nikoli ne bom pozabil navijačev, ki so mi vedno nudili podporo. Niti enkrat v tem let in pol v Ljubljani nisem slišal grde besede o meni.«Ljubljanski klub so v preteklih dneh zapustili še trije nogometaši.se je s posoje vrnil k matičnemu klubu Hajduku, medtem ko stainpo zgolj treh mesecih izkoristila klavzulo v pogodbi, ki jima je omogočala, da lahko na polovici sezone zapustita klub.Olimpija je jesenski del prvenstva sklenila na drugem mestu, s tremi točkami zaostanka za Mariborom.