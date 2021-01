Wayne Rooney končal kariero, postal trener Derbyja

Wayne Rooney je končal nogometno kariero, v kateri je postal najboljši strelec v zgodovini angleške nogometne reprezentance, ter je s pogodbo do leta 2023 postal trener ekipe Derby County, ki igra v angleškem drugoligaškem tekmovanju. Rooney je bil od novembra lani v ekipi igralec in trener, ko so odpustili začasnega trenerja Phillipa Cocuja.



Petintridesetletni Rooney je najboljši strelec v zgodovini klubskega velikana Manchester Uniteda. Kot najstnik je zablestel pri Evertonu, Unitedu se je pridružil leta 2004 in zanj dosegel 253 zadetkov na 559 tekmah v 13-letnem obdobju pri rdečih vragih. Je tudi najboljši strelec reprezentance, pred njim je bil rekorder legendarni Bobby Charlton, svetovni prvak z Anglijo leta 1966, Rooney pa ga je odnesel s prestola s 53 goli na 120 tekmah.



Rooney je sicer v dresu Manchester Uniteda osvojil pet naslovov državnega prvaka, ligo prvakov in evropsko ligo. Napadalec je pred prihodom k Derbyju nosil tudi dres ameriškega DC Uniteda.

