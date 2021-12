Wenger prepričan: 90 odstotkov nasprotovanja Fifi temelji na strahu

»Če bi šli jutri na glasovanje, bi verjetno večina glasovala za svetovno prvenstvo na vsaki dve leti,« je na novinarski konferenci po tako imenovanem svetovnem vrhu, ki so se ga prek videopovezave udeležile vse nacionalne zveze, dejal Gianni Infantino. Pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) so napovedali objavo študije na 700 straneh, ki bo dokazovala izvedljivost in finančno vzdržnost projekta pogostejšega prirejanja svetovnih prvenstev, ki so od leta 1930 (z vmesno prekinitvijo zaradi druge svetovne vojne) na sporedu vsake štiri leta.

Kritiki, med katerimi sta še posebej glasni Evropska in Južnoameriška nogometna zveza (Uefa in Conmebol), so v zadnjih dneh oziroma tednih in mesecih predstavili precej drugačne izsledke, Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, je celo zagrozil z bojkotom mundiala. Pri Fifi glasovanja o predlogu sicer še niso napovedali.

Le spremembe pokala konfederacij?

»To ni bila tema, pregledujemo ves koledar in razmišljamo o tem, kako bi lahko izboljšali nogomet in koliko jih lahko pridobimo na svojo stran z novim načinom organiziranja prihodnosti v nogometu,« je dodal Infantino, ki tudi ni potrdil ali ovgrel možnosti, da bi kakšno pomembno glasovanje izpeljali na kongresu v Dohi 31. marca. Novembra in decembra 2022 v Katarju seveda gostijo svetovno prvenstvo 2022.

»Na koncu gre za to, da sprejmemo prave odločitve za nogomet, vzeli pa si bomo toliko časa, kolikor ga bomo potrebovali za sprejetje te odločitve. Ne bom napovedoval ničesar za kongres. Vse je odprto in fleksibilno. Nadaljujemo z dialogom, analizo, ušajmo, da nam lahko uspe napredovati na takšen ali drugačen način, ali kakšen srednji, bomo videli,« je še povedal Infantino.

O tej srednji rešitvi je morda govoril predsednik nogometne konfederacije CONCACAF (Severna, Srednja Amerika in Karibi) Victor Montagliani, ki je na začetku meseca za agencijo Reuters govoril o možnosti novega turnirja, ki pa bi bil nekakšna novejša verzija pokala konfederacij in ne bi bil povezan s svetovnimi prvenstvi. Po nekaterih ocenah, denimo foruma World Leagues, bi spremembe Fife vodstva nacionalnih prvenstev in Uefo stala kar 8 milijard evrov na sezono (televizijske pravice, prodaja vstopnic, pokrovitelji).

Spregovoril je tudi legendarni francoski trener Arsene Wenger, ki je zdaj zadolžen za globalni razvoj nogometa pri Fifi, ki upa, da bo v naslednjih tednih prišlo do pozitivnih premikov.

»Soočamo se z odporom, a žal mi je, da 90 odstotkov tega nasprotovanja sestavljajo čustva in ne dejstva ter analiza, moramo preseči ta strah, saj večina teh čustev, s katerimi se spopadamo, temelji na strahu,« je povedal 72-letni nekdanji trener Nancyja, Monaca, Nagoye in londonskega Arsenala.