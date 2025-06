Rekordni prestop v Angliji, a Slot nima dovolj; bi lahko Šeško zapolnil mozaik?

Liverpool in Bayer Leverkusen sta si naposled dala roko (resnici na ljubo, šlo je za ključno elektronsko pošto) in se naposled dogovorila o prestopu najbolj vročega nemškega nogometaša Floriana Wirtza. Po dolgem pogajanju so angleški prvaki privolili, da bodo za komaj 22-letnega zveznega igralca plačali takojšnjih 120 milijonov evrov in še 20 milijonov dodatkov glede na uspešnost »wunderkinda«. Skupaj torej 140 mio €!

Ko se bo Wirtz vrnil s krajšega dopusta, bo opravil zdravniški pregled in sklenjena bo rekordna pogodba v premier league. Pred tem je leta 2023 Chelsea plačal Brightonu skupno 135 milijonov evrov za Moisesa Caiceda. Na svetovni ravni je to četrti največji prestop po Neymarju (iz Barcelone iz PSG za 222 mio €, 2017), Kylianu Mbappeju (iz Monaca v PSG za 180 mio €) in Philippa Coutinha (iz Liverpoola v Barcelono 145 mio €, 2018).

Arne Slot je prišel, videl, zmagal. FOTO: Phil Noble/Reuters

Liverpool je suvereno osvojil naslov angleškega prvaka, čeprav se praktično edini v ligi ni okrepil. Ko je Jürgen Klopp lani zapustil Anfield, je njegov naslednik Arne Slot dobil samo poškodovanega italijanskega zvezdnika Federica Chieso, ki pa je nastopil le redko.

Vseeno je Nizozemec še nadgradil delo nemške legende in že dolgo pred koncem rdečim iz mesta Beatlov prinesel jubilejni 20. naslov angleški prvakov. S tem so se izenačili z Manchester Unitedom, glede na to, da imajo več evropskih lovorik, pa so prevzeli sloves najboljšega kluba na otoku.

Florian Wirtz in Jeremie Frimpong sta junaka Bayerja in bosta soigralca tudi v Liverpoolu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Ameriški lastniki kluba Fenway Sports Group, majhen delež ima tudi košarkarski zvezdnik LeBron James, soigralec Luke Dončića v LA Lakers in veliki navijač Liverpoola, so očitno tako navdušeni nad novo zgodbo, da so na široko odprli mošnjiček.

Že prej so odobrili prihod gruzijskega vratarja Giorgija Mamardašvilija (24), potem pripeljali Wirtzovega soigralca iz Leverkusna Jeremieja Frimponga (40 mio €), praktično zaključen je prestop madžarskega branilca srbskega porekla Miloša Kerkeza iz Bournemoutha (tržna vrednost po Transfermarktu 45 milijonov evrov). Za nameček so vse bolj glasne govorice, da naj bi se na Anfield preselil tudi 22-letni zmagovalec lige prvakov Bradley Barcola iz PSG.

Miloš Kerkez je na pragu Liverpoola. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Liverpool sta sicer zapustila drugi vratar Caoimhin Kelleher (Brentford) in otrok kluba Trent Alexander-Arnold, ki je kot prosti igralec okrepil Real Madrid. Na izhodnih vratih je tudi napadalec Darwin Núñez. Slot bo očitno potreboval še napadalca. Se bo ogrel za slovenskega dragulja Benjamina Šeška, ki ga sicer bolj povezujejo z Arsenalom? Zamislite si napadalni kvartet Mohamed Salah-Cody Gakpo-Luis Diaz-Šeško ...