Leipzig našel zamenjavo za Šeška, Slovencu odprta pot k velikanu

Kot poročajo angleški mediji, Arsenal dobiva bitko za slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška, potem ko so iz Leipziga prišle spodbudne novice. Londončani v zadnjih dveh prestopnih rokih niso dobili klasične številke 9, kar jih ji na koncu verjetno stalo sezone brez lovorike. V poletnem prestopnem roku trener Mikel Arteta noče ponoviti napake.

Topničarji so si po trditvah poznavalcev za prioritetno nalogo postavili podpis pogodbe z napadalcem, na njihovem ožjem seznamu pa so poleg Šeška tudi Viktor Gyökeres, Victor Osimhen in Dušan Vlahović. Toda najbolj verjeten je dogovor z 22-letnim Radečanom, trditve poznavalca Sache Tavolierija povzema portal Teamtalk.

Mladih napadalcev svetovnega formata ni v izobilju na trgu. Gyökeres, švedski zvezdnik iz Sportinga, naj bi bil odločen združiti moči s trenerjem Rubenom Amorimom iz Manchester Uniteda, njegov rojak Alexander Isak iz Newcastla naj bi bil predrag (morda bo okrepil letos presenetljivo super zapravljivi Liverpool), muhasti Osimhen ima svoje težave (iz Napolija je lani na presenečenje vseh odšel na posodo v Galatasaray) in Vlahoviću se noče odreči Juventus.

Medtem naj bi se Leipzig že sprijaznil, da bo ostal brez postavnega Slovenca, ki je v tej sezoni na 45 dosegel 21 golov in je po Transfermarktu vreden 70 milijonov evrov. Za primerjavo, celotni postavi slovenskega prvaka Olimpija in pokalnega zmagovalca Celja naj bi bili vredni okrog 12 milijonov evrov.

Leipzig se je ogrel za brazilskega napadalca Romula Cardosa, ki je nazadnje igral v Turčiji za ekipo Goztepe. Ker je kljub odličnemu učinku Šeška nemški klub ostal brez evropske vstopnice, naj bi začel graditi novo zgodbo in za to potrebuje denar. Za Šeška, ki je od prihoda v Nemčijo iz Salzburga leta 2023 dosegel 39 golov na 87 tekmah, zahteva med 80 in 100 milijonov evrov. Bo Arsenal zagrizel ali se umaknil?