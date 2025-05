Xabi Alonso uradno v Madridu, kaj lahko pričakujejo navijači Reala?

Real Madrid je uradno potrdil imenovanje Xabija Alonsa za novega trenerja njihovega prvega moštva za naslednje tri sezone. Po več mesecih pogovorov in negotovosti glede prihodnosti Carla Ancelottija se je klub odločil za nov projekt, ki ga bo vodila oseba z globokim taktičnim znanjem, mednarodnimi izkušnjami in močno povezavo z institucijo, so ocenili pri športnem dneviku Marca. Alonso bo tako na klopi Santiago Bernabéua zamenjal Ancelottija, kar pomeni začetek nove ere za kraljevi klub.

Alonso prihaja v Real Madrid po uspešni trenerski karieri pri Bayerju iz Leverkusna, kjer je revolucioniral nemško ekipo z modernim, vsestranskim in zelo konkurenčnim nogometom. Pod njegovim vodstvom je Leverkusen osvojil bundesligo neporažen, osvojil pokal in pustil velik vtis po vsej Evropi zaradi svojega stila igre in taktične trdnosti.

Alonso bo v Real prinesel svežo vizijo

Alonso bo v Real Madrid prinesel svežo vizijo in zmagovalno miselnost, skupaj s sposobnostjo prilagajanja, kar je dokazal že od začetkov svoje trenerske kariere v mladinskem pogonu Reala in v rezervni ekipi Reala Sociedada. Njegovo mirno vodenje, taktična inteligenca in globoko poznavanje modernega nogometa ga postavljajo kot ambiciozno in obetavno izbiro za prihodnost kluba, je še dodal komentaror Marce v svojem zapisu.

Xabi Alonso je pustil močan pečat v Nemčiji. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Real Madrid je v svojem uradnem sporočilu zapisal, da bo Alonso trener kluba od 1. junija 2025 do 30. junija 2028. Alonso je ena največjih legend Reala in svetovnega nogometa, saj je med letoma 2009 in 2014 odigral 236 uradnih tekem za klub in osvojil šest naslovov, vključno z deseto ligo prvakov v Lizboni. Poleg tega je Alonso tudi legenda španske reprezentance, s katero je osvojil svetovno prvenstvo leta 2010 in dve evropski prvenstvi v letih 2008 in 2012.

Taktika in slog igre Xabija Alonsa

Xabi Alonso je znan po svoji inovativni taktiki, ki jo je uspešno uveljavil že v Leverkusnu. Eden ključnih elementov njegovega pristopa je uporaba sistema s tremi centralnimi branilci. Ta formacija, ki jo je pogosto uporabljal v Leverkusnu, mu omogoča, da ohranja nadzor nad igro iz obrambe in zagotavlja številčno premoč pri izhodu iz obrambe. Sistem 3-4-2-1 ali 3-4-3 omogoča bočnim branilcem, da se prosto vključujejo v napad, hkrati pa se lahko hitro vrnejo v obrambo, ko je treba.

Alonso daje velik poudarek na visok in trajni pritisk ter hitre prehode. Njegova ekipa je vedno pripravljena na takojšen odziv po izgubi žoge, kar omogoča, da hitro pridobi nazaj posest in preide v napad. Statistični podatki kažejo, da je bil Bayer med najboljšimi v bundesligi glede na število sekvenc pritiska in visoko pridobljenih žog.