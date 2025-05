Alarm v Madridu: Rodrygo bojkotira Real; Mijatović: Vinicius lahko kar gre

Če Real Madrid izgubi vse štiri clasice z Barcelono in ostane brez lovorike, se prižgejo vsi alarmi in se začne iskanje krivcev. Ker trener Carlo Ancelotti odhaja v Brazilijo, je največ puščic usmerjenih v brazilska napadalca Rodryga in Viniciusa Juniorja.

Užaljeni Rodrygo ne skriva želje, da bi zapustil Madrid, ker se počuti odrinjenega ob Kylianu Mbappeju, sploh noče igrati za Real in ne zapušča svojega doma. Vinicius je bleda senca igralca, ki je lani morda po krivici ostal brez zlate žoge in je povsem razočaral na nedeljskem derbiju v Barceloni.

Kylian Mbappe zabija gole, toda hkrati je porušil hierarhijo v ekipi Reala. FOTO: Nacho Doce Reuters

V klubu upajo, da bo novi trener, bržčas bo to Xabi Alonso, znal znova vzpostaviti kemijo v ekipi. Časnik Marca ob tem navaja izjave Predraga Mijatovića, nekdanjega igralca in kasneje športnega direktorja Reala, ki je že novembra lani govoril, da je Ancelotti izgubil slačilnico.

»Če izgubiš štirikrat z Barcelono, te mora skrbeti in moraš nekaj spremeniti. Čas je, da začneš zapravljati in pripelješ nove igralce, lačne uspeha,« trdi Črnogorec, ki pozdravlja prihod Alonsa: »Je trener, ki ve, kaj hoče. Ki ima osebnost in značaj. Slednji je za trenerja pomembnejši od taktičnega znanja.

Predrag Mijatović je kritičen do Real Madrida. FOTO: Sergio Perez/ Reuters

»Pedja« tudi ne bi imel nič proti, če bi Santiago Bernabeu zapustil Vinicius, ki je pred meseci podaljšal pogodbo do leta 2027: »Tudi če gre že to poletje, ne bo nič narobe.«

Real je lani osvojil špansko prvenstvo, ligo prvakov, medcelinski pokal ter evropski in španski superpokal. Kot kaže, bo letos ostal praznih rok. V ligi prvakov ga je izločil Arsenal, v finalu španskega kraljevega pokala je bila boljša Barcelona, ki ima tri tekme pred koncem prvenstva sedem točk prednosti in lahko osvoji naslov že jutri, če Real Madrid ne premaga Mallorce, ali v četrtek, če sama dobi mestni derbi z Espanyolom.

Real naj bi v naslednjih dneh potrdil prihod Trenta Alexandra Arnolda iz Liverpoola, prijatelja Juda Bellinghama, ki je prav tako močno padel v formi. V prejšnji sezoni je za Real dosegel 23 golov, v tej 13.